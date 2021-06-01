- TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Rahmani ile görüştü

-Şentop açıklama



(İSLAMABAD) İSLAMABAD



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Şentop, başkent İslamabad'da Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ile bir araya geldi. "Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tahsis edilmesinin 100. yıl dönümü" diyen Şentop, “Afganistan'da barışın tesisi için silahların susması gerektiğini vurguluyor ve meselelerin yapıcı diyalog kanallarından müzakere edilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Şentop, “Afganistan'daki şiddetin son bulması ve toplumun tüm kesimlerinin endişe ve beklentilerini karşılayacak, bölgesel desteğe sahip olacak, kalıcı ve adil bir barışın tesisi, samimi temennimizdir” dedi.



