-Şentop'un açıklamaları



( BAKÜ ) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Şuşa’ya ziyaret- Şentop: “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişki, dünyada benzeri olmayan bir ilişki” BAKÜ



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’daki Şuşa kentine gerçekleştirdiği ziyarette, “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişki, dünyada, iki ülke arasında benzeri olmayan bir ilişki” dedi.

TBMM Başkanı Başkanı Mustafa Şentop, başkent Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'nın ardından Karabağ’ı ziyaret etti. Mustafa Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan, Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa şehrini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa Beyannamesi’nin imzalandığı yerde gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, Azerbaycan-Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilere değindi. İkili ilişkileri parlamento başkanları olarak üçlü bir seviyeye taşımak için adım attıklarını belirten Şentop, “Bölgesel bir ittifaka adım atmak için burada bulunuyoruz. Bu fikrin ilk sahibi Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova hanımefendi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 1-2 Haziran’da yapmış olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Toplantısı marjındaki görüşmemizde ifade etmişti. Ben de bunun çok iyi bir fikir olduğunu, bizim buna hazır olduğumuzu kendisine söylemiştim. Daha sonra Pakistan Meclis Başkanı ile görüşüldü, neticede çok kısa sürede bu organizasyon yapıldı. Fikrin ilk sahibi olması hasebiyle ve bizi zafer sonrasında Karabağ’da, Şuşa’da ağırladıkları için Sahibe hanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin, Azerbaycan’ın yanı sıra bütün Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler’deki kardeşlerimizin bağımsızlığını ilk tanıyan, ilk diplomatik ilişkiler kuran ülke olduğunu kaydeden Şentop, “O zamandan beri de dostluğumuzu, kardeşliğimizi güçlendirecek ve kurumsallaştıracak adımları attık. Tabii Azerbaycan’la Türkiye arasındaki ilişki çok daha özel. Dünyada, iki ülke arasında benzeri olmayan bir ilişki. Bunu vefat eden Haydar Aliye ‘tek millet iki devlet’ cümlesi ile çok güzel ifade ediyor. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek, bu cümlenin sahada da bir karşılığı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Şuşa’ya gelmeden önce Azerbaycan’ın kültür başkenti olarak adlandırılan kent hakkında çok şey duyduklarını belirten Şentop, “Şuşa’ya gelmek bize ayrıca bir heyecan ve mutluluk verdi ancak şehirde çok ciddi bir tahribat var. Sahipleri bir şehre bunu yapamaz, bunu ancak işgalci zihniyetliler yapabilir. Sadece Şuşa değil, kente giden yol üzerinde de taş üstünde taş bırakılmamış. Çok hunharca, barbarca işler yapılmış. Yol boyunca gelirken bunları gördük. Öbür taraftan çok ciddi bir inşaat çalışmaları var. Bu tahribat ortadan kaldırmak için ulaşım imkanları, karayolu, havalimanı olmak üzere, altyapı ile ilgili, binaların yeniden inşaası ile ilgili çalışmalarda var. Ben birkaç ay içerisinde Şuşa’nın gerçek Kültür Başkenti çevresine ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Şentop, Azerbaycan’ın Kültür Başkenti olan Şuşa’daki Saatlı Cami, Şuşa Şehir Meydanı, Şuşa Beyannamesi’nin imzalandığı yer, Han Kızı Natavan Konağı, Han Kızı Çeşmesi, Şuşa Kale Surları ve Aşağı Gövher Ağa Cami gibi tarihi ve kültürel yerleri gezerek incelemelerde bulundu. Şuşa’daki Cıdır Ovası’nı da ziyaret eden Şentop, burada dürbünle Ermenilerin yaşadığı Hankendi’yi izledi. Mustafa Şentop ile toplantıya katılan Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve parlamentoların heyetleri de Şuşa’yı ziyaret etti.

