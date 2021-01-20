TBMM Başkanı Mustafa Şentop Covid-19 aşısı oldu

-TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları

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( ANKARA )- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- “Bugüne kadar bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış”- “Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum” ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 aşısı oldu. TBMM Başkanı Şentop, “Bugüne kadar resmi olarak bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi’nde Çin’den getirilen CoronaVac isimli Covid-19 aşısını oldu. Aşılama sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, “Az önce Covid-19 aşısı oldum. Aşıdan sonra doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda en az bir 15 dakika kadar, hastanede bir yerde beklemek faydalı olur. Ani bazı etkiler olabilir, imkan dahilinde. Bunları burada kontrol etmek bakımından, bunu da aşı olan herkese vatandaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Doktorlarımızın tavsiyelerine, ikazlarına da riayet etsinler. Tabi Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde ikinci tertip bir grup aşı daha gelecek” şeklinde konuştu.

“Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum” Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği takvim dahilinde aşılamaların devam edeceğini hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, “Planladığı şekilde, mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızı aşılayarak bu salgını kontrol altına almaya gayret edeceğiz. Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum. Yapılan çalışmalar aşının faydalı olduğunu gösteriyor. Hem şahsın kendisinin korunması bakımından önemli. Hem de hastalanması halinde, bu hastalığı başkalarına, başta yakınları olmak üzere, yayması söz konusu olduğundan, onları korumak, etrafımızdakileri yakınlarımızı korumak bakımından bu aşı ve aşılanma önemli. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşlarımız, mutlaka aşı olmalıdır. Bunu buradan tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Bugüne kadar bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış” Mecliste Covid-19’a yakalanan vekil sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, “Milletvekilleri ile ilgili bir husus söyleyeyim. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir programlaması var. Yeni tertip aşılar geldikten sonra belki daha net bir takvim ortaya çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim; milletvekilleri arasında, Türkiye’deki genel salgına oranla 10 kata yakın yükseklikte hastalığa yakalanma ve vaka durumu var. Türkiye genelinde dün itibariyle açıklanan toplam vaka sayısı, aşağı yukarın nüfusun yüzde 2.89’una tekabül ediyor. Mecliste 584 milletvekili var. Resmi olarak bize gelen verilere göre, 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı hafif geçirdi. Ama çok ağır olarak geçirenleri siz de takip ediyorsunuz. Bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24.3 oranında. Arkadaşlarımız hem mecliste yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içerisinde hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. Oralardan almış oldukları virüsü mecliste diğer milletvekillerine taşıma ihtimali de var. Bu bakımdan böyle bir çalışmada milletvekillerinin de bu tablo ve oranlar dikkate alındığında; öncelikle, önümüzdeki hafta da çalışmalar başlayacak, aşılanması gerekenler arasında olmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca milletvekilleri dışında diğer meclis personellerinin de aşılanması konusuna değinen Şentop, “Bizim düşüncemiz, milletvekilleri ile özellikle genel kurul çalışmalarıyla yakın irtibat içerisinde olan personel için de aynı şekilde bir öncelik durumu olmasında fayda var diye düşünüyorum” dedi.

(UTK-



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