Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’da - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - ”Azerbaycan’ı haklı davasında destekliyoruz”

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’da - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - ”Azerbaycan’ı haklı davasında destekliyoruz”

Şentop

( BAKÜ ) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’da- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- ”Azerbaycan’ı haklı davasında destekliyoruz” BAKÜ

Başkent Bağımsızlık Günü Parlamento Bağımsızlık Basın Mensupları 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ali Huseynli, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarına Azerbaycan ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Azerbaycan’ı haklı davasında destekliyoruz” Haklı davasında Azerbaycan’ı desteklediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, ”Aramızdaki ilişkinin 'tek millet, iki devlet' mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik ama bunları Bakü’de de tekrar ifade edeceğiz. Ben kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. İlelebet Azerbaycan bayrağının bu topraklarda dalgalanması için de temennide bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, bütün arkadaşlarımızın, parlamentomuzun ve Türkiye’deki 83 milyon milletimizin görüşü. Temennileri, dilekler, duaları Azerbaycan’la birlikte daima” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı