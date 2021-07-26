TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan’a gitti

-Şentop’un VİP’e girişi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Temmuz’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı’na katılmak için Bakü’ye hareketi öncesi İstanbul Havalinanı’na geldi. Havalimanının VİP salonuna giriş yapan Şentop’u İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ve diğer yetkililer uğurladı. Şentop, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte saat 14.00’te özel uçakla Azerbaycan’a hareket etti. Azerbaycan’da gerçekleştirilecek toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni yapılacak. Toplantı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Bakü'de ayrıca Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.TBMM Başkanı Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek. Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, Perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

