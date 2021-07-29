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- TBMM Başkanı Başkanı Şentop'tan işgalden kurtarılan Fuzuli'ye ziyaret
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- TBMM Başkanı Başkanı Şentop'tan işgalden kurtarılan Fuzuli'ye ziyaret

- TBMM Başkanı Başkanı Şentop'tan işgalden kurtarılan Fuzuli'ye ziyaret

Şentop'un Fuzuli ziyaretinden detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

Elektrik Enerjisi Elektrik Santrali Başkent Parlamento Enerji Güvenliği 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’daki Fuzuli şehrini ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Şentop, başkent Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'nın ardından Karabağ’ı ziyaret etti. Fuzuli'de Vali Ali Aliyev tarafından karşılanan Şentop, Ermenistan işgali sırasında harabeye dönen şehir merkezini ve Fuzuli Dram Tiyatro binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şentop, daha sonra bölgede elektrik enerjisini temin etmek ve enerji güvenliğini sağlam için Azer Enerji tarafından kurulan elektrik santralini ve inşası devam eden Fuzuli Havaalanının ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Şentop’a Karabağ ziyaretinde Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve parlamentoların heyetleri de eşlik etti. Şuşa ve Fuzuli'de incelemelerini tamamlayan Şentop, Azerbaycan’dan ayrılmak üzere Bakü'ye doğru hareket etti.
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