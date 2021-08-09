Taziyeye giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

-Korona virüs hastalarını ambulanslarla taşınması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde vefat eden bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kurdurarak taziyeye gelen 30 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden oldu. Dün gece geç saatlerden durumları ağırlaşan 15 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer 15 hastanın tedavisi ise evde sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için ailesi cami içerisinde taziye alanı kurdurdu. Taziyeye katılanlar yemek yedikten sonra evlerine gitti. Aradan geçen 3 günün sonunda 30 kişide koronavirüs belirtileri üzerine yapılan testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan 30 kişiyi evde izolasyona kalmasını istedi. Gece geç saatlerde ise 15 kişinin, durumun ağırlaşması üzerine, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

