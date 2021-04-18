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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde deprem

- Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde deprem

-Tayvan’daki depremde avize sallanma anı

( TAİPEİ ) TAİPEİ

Deprem 


- Tayvan'da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği duyuruldu. Tayvan, art arda şiddetli depremler ile sarsıldı. Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Hualien County Hall’un 19 kilometre güneybatısında 15 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı. Büro, 5.8 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra ise aynı bölgenin 20 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte 6.2 büyüklüğünde daha şiddetli bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Depremlerdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki iki tektonik levhanın birleşimine yakın bir konumunda yer alması nedeni ile sık sık depremlerle sarsılıyor.
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