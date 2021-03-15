- Tayland’da vaka sayısı artıyor



- Tayland’da, bugün 78 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 27 bin 5'e çıktı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Tayland’da vakalar artıyor. Ülkede bugün 78 korona virüs vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 5'e yükseldi. Tayland Covid-19 Durum Yönetim Merkezi (CCSA), tespit edilen 78 vakanın 74’ü yerel kaynaklı olmasıyla, 4 vakanın yurtiçi kaynaklı olduğunu duyurdu. Yerel vakaların çoğunun başkent Bangkok ve Samut Sakhon kentinde görüldüğü bildirildi.

Tayland genelinde görülen 27 bin 5 korona virüs vakasının 2 bin 931’inin yurtiçi kaynaklı vaka olduğu aktarıldı. Yeni tip korona virüsü (Covid-19) yenerek sağlığına kavuşan kişilerin sayısı ise 26 bin 154 olarak kaydedildi. Salgının ülkede tespit edilmesinden bu yana 87 kişi hayatını kaybetti.



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