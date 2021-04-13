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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Tayland’da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu

- Tayland’da uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu

Plajda çeşitli uçurtma uçurma görüntüleri

( BANGKOK ) BANGKOK

Uzunlu Balina Festival Uçurtma Festivali 


- Tayland’ın turistik şehri Pattaya’da düzenlenen uçurtma festivali renkli görüntüler oluşturdu. Tayland’da korona virüs salgınından etkilenen turizmi canlandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tayland'ın popüler turistik şehri Pattaya’daki bir plajda ilk kez uçurtma festivali yapılıyor. LED ışıklarıyla süslenmiş uçurtmaların yanı sıra, 35 metre uzunluğundaki balina şeklindeki uçurtma, festivaldeki en dikkat çekici uçurtmalardan biri oldu. Pattaya Belediye Başkanı Yardımcısı Ronakit Aekasing, kentin uçurtma festivaliyle turistleri çekmeyi planladığını ve bunun pandeminin etkilediği ekonomiye bir rahatlama getirmesini umduğunu söyledi.

Renkli uçurtmaların görsel şölen oluşturduğu festival, 19 Nisan tarihinde sona erecek.
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