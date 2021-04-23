Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Tayland'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

- Tayland'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Bangkok detay

( BANGKOK ) BANGKOK

Rekor Sayılar Hükümet Kullar Alkol Satışı 


- Tayland'da korona virüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 2 bin 70 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Dünya genelinde 145 milyondan fazla kişiye bulaşarak 3.08 milyonu aşkın can kaybına yol açan Covid-19 salgınında Tayland'da kritik bir eşik aşıldı. Ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 70 vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Son gelişme ile birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 50 bin 183'e, 4 yeni can kaybının yaşanması ile ölü sayısı da 121'e ulaştı. Mutasyon virüs vakaları arttırdı Covid-19 salgınının yayılışını birçok ülkeye göre geciktirmeyi başaran Tayland'da virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen B117 mutasyonunun tespit edilmesiyle vaka sayılarında patlama yaşanmıştı. 18 Nisan'da salgın önleme tedbirlerini yürürlüğe koyan hükümet, okulların ve barların önümüzdeki aya kadar kapatılmasına, restoranlarda da alkol satışının yasaklanmasına karar vermişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement