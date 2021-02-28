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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Tayland’da göstericiler ile polis arasında arbede

- Tayland’da göstericiler ile polis arasında arbede

-Protestodan görüntüler

( BANGKOK ) BANGKOK

Polis Müdahale Protesto Arbede Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet 


- Tayland’da halk Kral Maha Vajiralongkorn'un kontrolünde olan ordu birimi üstündeki kontrolünü bırakması için gösteri düzenledi.
Askeri üsse yürüyen göstericilere polis müdahale etti. Tayland’daki monarşi karşıtı protestolar devam ediyor. Başkent Bangkok’ta sokağa inen yüzlerce kişi Kral Maha Vajiralongkorn'un kontrolünde olan 1. Piyade Alayı üssüne yürüyerek, Vajiralongkorn'un ordu birimi üzerindeki kontrolünü bırakmasını istedi. Askeri üsse yürüyen göstericilere, polis sert müdahale etti. Polis, üssün önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, göstericiler ise polise taş ve şişeler atarak karşılık verdi. Protestodaki liderlerden Chukiat Sangwong yaptığı açıklamada, Başbakan Chan-ocha’ya atıfta bulunarak, “Prayuth'un bu hafta başında Tayland'da Myanmar’dan bir askeri hükümet yetkilisini karşılaması, oradaki diktatörü desteklediğini de gösteriyor” dedi.
Protestocular ayrıca, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar’daki darbe karşıtı protestolara da destek verdi. Bangkok'taki 1. Piyade Alayı, Başbakan Prayuth Chan-ocha hükümetinin 2019'da kralın kontrolüne devrettiği birkaç ordu biriminden biri olarak biliniyor. Tayland çoğunluğu gençlerden oluşan siyasi hareket, geçtiğimiz yıldan bu yana hükümetin istifasını ve monarşide reform yapılması yönünde çağrılarına devam ediyor.
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