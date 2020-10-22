Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Tayland’da boru hattında patlama: 3 ölü, 28 yaralı

- Tayland’da boru hattında patlama: 3 ölü, 28 yaralı

YANGIN DETAY

( BANGKOK ) BANGKOK

Hastane Gaz Sızıntısı Gesi Boru Hattı Trol 


- Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde boru hattında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde yer alan Bang Po bölgesindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden alev yükselirken, olay yerine yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucu çevredekilerin panik halinde evlerinden kaçtığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Hayatını kaybedenlerden birinin evinde, iki kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralıların tamamının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yaklaşık 4 evde ağır hasar oluştuğu, onlarca evin de çatısının zarar gördüğü ifade edildi. Petrol ve gaz şirketi PTT görevlisi Watikorn Statehit, boru hattının Bang Po bölgesinde sanayi kompleksine gaz aktardığını belirtti.
Patlamanın gaz sızıntısı sonucu meydana geldiği duyuruldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı