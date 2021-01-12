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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Tayland’da 11 Metrelik Balina Kıyıya Vurdu

- Tayland’da 11 Metrelik Balina Kıyıya Vurdu

Ölü balinanın kayaların üstündeki görüntüsü

Uzunlu Balina 

-Ölü balinayı izleyen insanlar
-Ölü balinanın çeşitli açılardan görüntüleri
-Ölü balinanın uzunluğunu ölçen denizciler
-Kaynak: Xinhua

( BANGKOK ) - Tayland’da 11 metrelik balina kıyıya vurdu BANGKOK

- Tayland’da 11,3 metrelik Bryde balinası kıyıya vurdu. Tayland’da Koh Samui'deki Choeng Mon sahilinde Pazar günü kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta kayaların üzerinde bir balina bulundu. İlk incelemeler sonucunda “Bryde balinası” olduğu belirlenen balinanın 11,3 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığı olduğu tespit edildi. Koh Samui Balıkçılık Bürosu Şefi Chaowalit Phetnoy, cinsiyeti henüz belirlenmeyen balinanın kuzeydoğudan gelen dalgalarla karaya vurmuş olabileceğini söyledi.

Deniz Kaynakları Geliştirme ve Araştırma Merkezi'nden uzmanların bu hafta içerisinde balinayı incelemek ve nasıl öldüğünü belirlemek için geleceklerini belirten Phetnoy, Bryde balinalarının düşük popülasyona ve sınırlı menzile sahip olması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu da vurguladı.
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