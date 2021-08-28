Tayini çıkan Kaymakam Çorumluoğlu, Ereğli’deki çalışmalarını değerlendirdi

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( ZONGULDAK ) -- İsmail Çorumluoğlu, “Hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu” ZONGULDAK



- İzmir Vali Yardımcılığı’na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, düzenlediği son basın toplantısında, acısıyla, tatlısıyla üç yılı bitirdiğini belirterek, “Geldiğimiz gibi gidiyoruz ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakabildiysek de bizlere ne mutlu. Ben Ereğli’ye hizmet ettiğimi düşünüyorum, takdir milletimizindir” dedi.

İzmir Vali Yardımcılığı’na atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, basın toplantısı düzenleyerek görev süresi boyunca çalışmalarını değerlendirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldıktan sonra ilçeden ayrılacağını açıklayan Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, Ereğli’ye geldikten bir süre sonra yapılması gereken 15 iş tespit ettiğini belirterek 13 bin metrekarelik Hükümet Konağı projesinin 11 bin metrekareye düşürülme çalışmalarının gecikmeye neden olduğunu, projenin TOKİ’den ihale günü beklediğini söyledi.



Fakülteler Kampüsü projesinin BEÜ’ye teslim edildiğini ve düzeltmelerden sonra 2 ay içinde temel atılabileceğini belirten Çorumluoğlu, Ereğli-Devrek yolunda gelinen aşamadan memnun olmadığını aktararak, “Ne yazık ki orada beklenen gelişme ve çalışmayı yerine getiremedik. Oradaki çalışmadan çok memnun değilim. Bu saate kadar, şu anda kazıklar çakılıyor. Ama böyle 50 tane kamyon geliyor, 20 tane ekskavatör kazıyor pozisyonunda değiliz. Bu yolun bitmesi için böyle bir heyecana ihtiyaç var. En son; Saffet başkanla (AK Parti İlçe Başkanı) görüşmede de; bu konuda bir talimat verildiğini söyledi.



Önümüzdeki sene biraz daha hızlanacağını düşünüyorum” dedi.

Köylerde alt yapı çalışmalarının sürdüğünü, Çayırlı Grup yolunun büyük bölümünün tamamlandığını söyleyen Kaymakam Çorumluoğlu, “En büyük projelerimizden biri 14 köye su vereceğimiz projeydi, rehalize etmiş olduk. En son selde Danişmetnli, Dedeler ve Çayırlı köylerimizde suyunu da buradan vermiş olduk. Bu proje çok önemli. Bu projeyi halka ne yazık ki tam anlatamadım. Ama 14 tane köyün içme suyu sorununun çözülmesi önemliydi.” Dedi. Ereğli BİLSEM’in Türkiye’de ilk 5’te olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, “Organize Sanayi Bölgesi’ne şuanda su hattı döşeniyor. Depo ihalesini yaptık. Zannediyorum, belediyenin suyunu yılbaşında organize sanayiye vermiş olacağız. Mevcut OSB’de yer kalmadığından İkinci OSB kurulması için Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde girişimlerde bulunuldu. OSB’de Güneş Enerjisi sektöründe bir firmanın, yatırım yapmak için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadete Oruç kanalı ile görüşmeler yapıldı. FERROLİ firmasının 250 kişilik istihdam sağlayacak 40 dönümlük arazi arıyor, böylece OSB’de 2 bin 500 kişilik istihdama ulaşılacak. Gülüç Beldesinde okul inşaatı hızla sürüyor, ayrıca engelliler okulunun temeli de atıldı.” dedi.

“Tamamen Ereğli’nin menfaatlerini düşünerek hareket ettim” Ereğli’den ayrılmasının kendisi için artı ve eksi yönlerinin bulunduğunu dile getiren Çorumluoğlu, şunları söyledi: “Artılarından bir tanesi aile bütünlüğümün sağlanması. Büyük kızım İzmir Atatürk Lisesi’nde okuyordu, eşim İzmir’de öğretmendi, şimdi ikinci kızımda geçen sene benim yanımdaydı bu sene İzmir Atatürk Lisesi’ni kazandı. Yani iki kızım ve eşim şu anda İzmir’de. Aile bütünlüğü anlamında bu tayinim ailem için hayırlı olacağını düşünüyorum. Ama hayatın olağan akışı da bu; birimiz gidecek, birimiz de gelecek. Öyle ümit ediyorum ki gelen Kaymakam abimiz bizden daha fazla başarılı olsun, daha fazla yatırımları takip etsin. Biz yine Ereğli ile irtibatımızı devam ettireceğiz. Acısıyla, tatlısıyla üç yılı bitirdik. Beni insanların anladığını düşünüyorum. En azından kalbi Ereğli için çarpan, Ereğli’ye bir hizmet etme arzusunda olan idareci olarak kendimin tanındığını tahmin ediyorum. Yaptığım bazı icraatları da bazı arkadaşlar beğenmemiş de olabilir. Onlara da saygı duyuyorum. Benim Ereğli’de maddi hiçbir bağlantım yok. Ben tamamen Ereğli’nin menfaatlerini düşünerek hareket ettim. Şimdi bu yaptıklarımızın ya da başlattıklarımızın hangi birini alıp sırtımıza getirebiliyoruz. Hiçbir şeyi alıp getiremiyoruz. Geldiğimiz gibi gidiyoruz ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakabildiysek de bizlere ne mutlu. Ben Ereğli’ye hizmet ettiğimi düşünüyorum, takdir milletimizindir.” Çorumluoğlu, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. (İYA-YE)

