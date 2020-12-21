Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Tavukları üşümesin diye kazak ördü - Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi

- Tavukları üşümesin diye kazak ördü - Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi

Makine ile kazak örme detayları

Yumurta İş Makinası Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Tavuğa kazakları giydirilmesi
-Ev ve kümesten detaylar, kümesin içinden
-Tavukların yemlenmesi ve açıklama
-Ulaşım: MONTAJ TÜNELİNE EKLENDİ
-21122020_KMARAS_TAVUKLAR_USUMESIN_DIYE_KAZAK_ORDU_(HLL_144_MB_1_DK_56_SN)

( KAHRAMANMARAŞ ) - Tavukları üşümesin diye kazak ördü- Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kadın, soğuk havada üşümesin diye tavuklarına kazak ördü. Merkez Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesinde yaşayan Asiye Akçam’ın hayvan sevgisi sınırları zorladı. Yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyleyen Akçam, elinde ördüğü kazakları dikiş makinasında tamamladıktan sonra tavuklarına giydirdi. Kümesteki yaklaşık 15 tavuğu için her gün bir kazak öreceğini söyleyen Akçam, “Tavuklarım benim gözümde kıymetlidir. Tavuklarımız üşümesin diye onlara kazak ördüm. Yumurtanın koli fiyatı 25 liraya yükseldi. Tavukları nazlıyorum günlük yumurtluyorlar. Tavuklarımın hepsine örüp giydireceğim kazakları” diye konuştu.
(HLL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement