Tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına kavuştu

-Tesisse taşınma detayları

-Tavuk tesisinin sahibinden detaylar

-Sevim Demir ile röportaj

-arşiv görüntüler



( KAHRAMANMARAŞ )- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk, kadın girişimciye teslim edildi- Tavukları teslim alan Sevim Demir: "Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim” KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta çiftliğindeki havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuğu telef olan kadın girişimciye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk teslim edildi.İhlas Haber Ajansı’nın haberi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadın girişimci Sevim Demir ile görüntülü görüşüp, 5 bin tavuk sözü vermişti. Rakamın 8 bin 500’e çıkarılmasının ardından harekete geçen bakanlık görevlileri kamyonlarla tavukları Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğine getirdi.Burada tek tek kamyonlardan alınan tavuklar çiftliğe yerleştirildi. Kadın girişimciye ilk etapta 5 bin tavuğun yanı sıra 5 ay kullanımlık yem de teslim edildi. 3500 adet tavuk yardımı ise daha sonra yapılacak.Yapılan yardımlardan dolayı teşekkür eden 4 çocuk annesi Sevim Demir, “Ben Gaziantep’te idim tavuklarımın öldüğünü duyunca hemen geldim. Olay sonrası bin 200 tavuğum kalmış. Bin 200 tavuğumuzu il tarım ve ilçe tarım müdürleri geldi ölülerimizin imhasını yaptık, diğerlerini de incelediler. Tarım ve Orman Bakanımız aradı beni 5 bin tane tavuk vereceğini söyledi.



Bakanlığa gittik, bakan ve bakan yardımcımız ile görüştük. Benim sıkıntılarımın giderileceğini söylediler. Tavuklarımın tamamlanacağını ve yanımızda olacaklarını söylediler. Devletimizden Allah razı olsun, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim” dedi.



