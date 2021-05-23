Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı

Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı

Devrilen tırdan farklı açılardan detaylar

Polis Jandarma Kayhan Barla Sağlık Ekipleri 

-Jandarma aracından detaylar
-Yemden yakın görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta Banaz istikametine seyir halinde olan tavuk yemi yüklü tır yan devrilerek yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, Uşak - Banaz istikametinde Karlık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sinan Erkayhan (38), kontrolündeki 16 ADG 606 plakalı tavuk yemi yüklü tırla Banaz istikametine seyir halindeydi. Karlık Kavşağı yakınlarında Erkayhan aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolün kaybolmasının ardından tır yoldan çıkarak yan devrildi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erkayhan'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken Erkayhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement