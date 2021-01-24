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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tavuğunu yiyen tilkiye 'afiyet olsun' dedi

Tavuğunu yiyen tilkiye 'afiyet olsun' dedi

Tilkinİn tavuğu alıp gitme

( KARABÜK ) Tavuğunu yiyen tilkiye "afiyet olsun" dedi- Tilkinin tavuğunu kaptığı anları cep telefonuyla çekti KARABÜK

Cep Telefonu Saldırı 


- Karabük'te, aç kalan tilki tavuklara saldırırken, tavukların sahibi o anları cep telefonuyla kaydetti.
Aladağ mevkisinde ikamet eden Bahattin Yel, evinin önünde beslediği tavuklarının bağırışlarını duyarak dışarı çıktı. Yel, bir tilkinin tavuklarına saldırdığını gördü. Tilkinin tavuğunu kaptığını gören Yel, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Yel, "Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Afiyet olsun" dedi.
(ET
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