Tavuğunu yiyen tilkiye 'afiyet olsun' dedi



- Karabük'te, aç kalan tilki tavuklara saldırırken, tavukların sahibi o anları cep telefonuyla kaydetti.

Aladağ mevkisinde ikamet eden Bahattin Yel, evinin önünde beslediği tavuklarının bağırışlarını duyarak dışarı çıktı. Yel, bir tilkinin tavuklarına saldırdığını gördü. Tilkinin tavuğunu kaptığını gören Yel, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Yel, "Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Afiyet olsun" dedi.

(ET



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