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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü

Tavuğunu yiyen tilki ile vatandaşın diyaloğu güldürdü

tilkinin tavuğu yemesi

Diyalog 

-vatandaşın tilki ile diyaloğu
-diğer detaylar

( VAN )- Sahibin gözleri önünde tavuğunu yiyen vatandaş, tilki ile birlikte kayıp tavuklarını aradı VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde ahırdan tavuğunu gözleri önünde yiyen vatandaşın tilki ile ilginç diyaloğu güldürdü. Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerde Mahallesi’nde yaşayan Ayhan Özbek isimli vatandaş, akşamüstü tavuk seslerinin gelmesi üzerine ahıra gitti. İçeri giren Özbek, ahırda birkaç tavuk ile ağzında tavukla olan tilkiyi gördü. Tilki kümesten çıkıp bahçe duvarı yanına oturup rahat bir şekilde tavuğu yemeye başladı.
Rahat tavırları hoşuna giden Özbek, tilki ile ilginç diyaloğa girdi. Tavuğu yiyen tilki, daha sonra bahçede yatmaya başladı.
Bunu da gören Özbek, “Evet suçüstü yakalım seni. Buna bir isim takalım. Kaç tane tavuğumu yedin. Yoruldun mu lan. Gel, gel gel. Dur sana ekmek getireyim. Kaç tane yedin” diyerek ilginç bir diyalog ortaya çıktı. Özbek, daha sonra kayıp olan tavuklarını aramaya çıktığında tilkinin de kendisini takip ettiğini söyledi.

Tilkinin bir tavuğunu yediğini söyleyen Özbek, horozunun ise halen kayıp olduğunu dile getirdi. (EKİP-ŞAK-
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