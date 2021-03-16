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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tavşanlılı esnaf, pasta keserek 'Korona virüssüz' günler diledi

Tavşanlılı esnaf, pasta keserek 'Korona virüssüz' günler diledi

Kahvehane içerisinden görüntüler

Kıraathane Allah 

-Çay servisi ve pasta hazırlığı
-Kamil Gümüş ile röportaj
-Pastanın kesilmesi ve ikram edilmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, pandemi nedeniyle kapanmalarının yıl dönümünde, sürecin normale dönmesini dileyerek pasta kesti. Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren kıraathane işletme sahibi Kamil Gümüş, korona virüsten dolayı kapanmalarının birinci yılını özel yaptırarak kutladı. Gümüş, "Birinci yılımızda kahveci esnafı olarak pasta kestik. 16 Mart, bizler için kötü bir sürecin başlangıcı idi. Normalleşemedik, diğer esnaflar hep normalleşti biz normalleşemedik. Tepki değil, inşallah güzel bir örnek olur. Pasta kesme etkinliği yaptık, birkaç kahveci esnafımızla, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Kapanışımızın birinci yıl dönümünü kutladık, bir an önce normalleşmek istiyoruz inşallah" dedi.
Gümüş, kestiği pastadan sosyal mesafeye uygun şekilde müşterilerine ikram etti.
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