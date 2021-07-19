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Tavşanlı Kurban pazarında denetim
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı Kurban pazarında denetim

Tavşanlı Kurban pazarında denetim

VETERİNER HEKİMLER ODASI DENETİMLERİ

Koronavirüs Tedbirler Koronavirüs Ekonomi Nitelik 

-VETERİNER HEKİM HAKAN ÖZKARA İLE RÖPORTAJ
-HAYVAN SAHİBİ İLE RÖPORTAJ
-HAYVAN PAZARI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Veteriner Hekimler odası Kurban Bayramı öncesi düvelerde denetimler gerçekleşiyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de kurbanlık sayısında bir sıkıntı olmadığının belirten Kütahya Veteriner Hekimlerden Veteriner Hekim Hakan Özkara, hayvan sevk ve hareketlerinin çok sıkı takip edildiğini ifade etti.
Özkara, hayvan sağlığıyla ilgili tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Damızlık hayvanlar sektörün geleceği için çok önemlidir. Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemler çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Damızlık hayvanların kesilmesi ithalatın önünü açacaktır. Bayram pazarı boyunca 9 gebe düve belirlendi ve geri gönderildi." değerlendirmesinde bulundu. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tahrip edici etkisinin hem sağlık hem sosyal hem de ekonomik alanlarda hissedildiğine işaret eden Hakan Özkara, çiftçilerin, yetiştiricilerin ve üreticilerin yılmadan üretime katkı sağladıklarını vurguladı. Veteriner hekim Hakan Özkara, Kurban Bayramı sürecinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (Tİ - EFE)
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