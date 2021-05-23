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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın

Tavşanlı'daki moloz çöplüğünde yangın

Yanan molozlar

Polis Bild Hayvan Pazarı Polis Ekipleri Hayvan 

-Polis ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Yangın söndürme çalışmaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşaat malzemeleri dökülen moloz çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın, Karkova Mahallesi mevkiinde bulanan hayvan pazarında inşaat malzemeleri dökülen alanda çıktı. Edinen bilgiye göre, çevredeki artan inşaat alanlarının molozlarının biriktirildiği alanda çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, moloz yığınında çıkan yangının çevresinde araştırma yaptı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süre devam eden yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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