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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı

CEP TELEFONU İLE ÇEKİLMİŞ EV İÇERİSİNDE YAKALANAN UYUŞTURUCULAR, TUTUKLANAN KİŞİNİN ADLİYE ÖNCESİ POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILMA ANLARI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Alüminyum Folyo 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde R.G. isimli torbacıyı evinde satışa hazır pakaetlerle yakaladı. Polis, Tunçbilek beldesinde yakalanan kişinin ikametinde yaptığı aramada satışa hazır alüminyum folyolara sarılmış toplam 27 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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