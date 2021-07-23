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Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 7 yaralı

AMBULANSLARIN YARALILARI SEVKİ,

İlk Müdahale Trafik Kazası Altın 

-TRAFİK KAZASININ YAŞANDIĞI YER,
-OLAY YERİ GÜVENLİĞİ,
-KAZA YAPAN ARAÇLAR

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolunun 8. kilometresinde Köprücek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine giden V.A. yönetimindeki 43 AAK 598 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 43 AAJ 840 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ile Ü.S., A.A., H.G., ŞY. ve M.Y. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra 112 Acil servisler ile Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada tedavi altına alındı.Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (Tİ - EFE)
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