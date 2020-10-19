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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

YARALI ŞOFÖR AMBULANS İÇERİSİNDE GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Trafik Kazası Dolu Yağışı Sağlık Ekipleri 

-UÇURUMA GİDEN OTOMOBİL
-POLİS OLAY YERİ ÖLÇÜM YAPMASI
-AMBULANSLARIN GİTMESİ
-YERDE BİRİKEN DOLU

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 10. kilometresinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan N.Ş. yönetimindeki 34 NUH 08 plakalı otomobil, Şahmelek mevkiinde dolu yağışının da etkisi ile yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü N.Ş. ve K.D. yaralandı Yaralılar o sıra Kütahya'dan görevden dönmekte olan 112 Acil servis ve Tavşanlı'dan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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