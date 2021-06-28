Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi öldü

-yaralının sedye ile ambulansa taşınması,

-polis olay yeri ölçümleri,

-ambulansın kaza yerinden ayrılması

-ölen şahsın fotoğrafı



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. M.A. (47) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Kütahya - Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Ahmet Vural (71) kullandığı plakasız çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Vural, 112 Acil sağlık ekiplerince olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü doktorların burada yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

