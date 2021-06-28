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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi öldü

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi öldü

Olay yeri,

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-yaralının sedye ile ambulansa taşınması,
-polis olay yeri ölçümleri,
-ambulansın kaza yerinden ayrılması
-ölen şahsın fotoğrafı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. M.A. (47) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Kütahya - Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Ahmet Vural (71) kullandığı plakasız çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Vural, 112 Acil sağlık ekiplerince olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü doktorların burada yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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