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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu

Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu

Yağmur yağışı, sel suları, yıldırım düşmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Tarım Dolu Yağışı Yıldırım Düşmesi Şiddetli Yağış Gesi 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dolu ve sel, etkili oldu. İlçede bazı köylerde oluşan sel suları, köy içlerinde ve tarım arazilerine kısmen zarar verdi. İlçeye bağlı Ayvalı Köyü'nde yoğun yağmur ve dolu yağışı köy içerisindeki kaldırım taşlarını söktü, araziler su altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Değirmisaz ve bölgesi köyler ile Ayvalı Köyü'nde incelemelerin yapılacağı öğrenilirken, bölgede yağışların devam edeceği, vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Dolu ve yağmur yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığı hakkında İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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