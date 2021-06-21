Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dolu ve sel, etkili oldu. İlçede bazı köylerde oluşan sel suları, köy içlerinde ve tarım arazilerine kısmen zarar verdi. İlçeye bağlı Ayvalı Köyü'nde yoğun yağmur ve dolu yağışı köy içerisindeki kaldırım taşlarını söktü, araziler su altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Değirmisaz ve bölgesi köyler ile Ayvalı Köyü'nde incelemelerin yapılacağı öğrenilirken, bölgede yağışların devam edeceği, vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Dolu ve yağmur yağışının tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığı hakkında İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

