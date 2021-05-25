Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Tavşanlı'da orman yangını

Tavşanlı'da orman yangını

SU TANKERLERİNİN YANGIN ALANINA GİTMESİ

İlk Müdahale Ormanlı Orman Alanı Orman Yangını 

-ORMAN ARAZÖZ VE İLK MÜDAHALE ARACI
-YANAN ALAN
-İŞÇİLERİN SÖNDÜRME SOĞUTMA ÇALIŞMASI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlık alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yaylacık Ormanları Sazak mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaylacık kule görevlilerinin dikkati üzerine yangın mahalline 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, bir orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 1.5 dönüm orman alanı zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement