Tavşanlı'da orman yangını

-ORMAN ARAZÖZ VE İLK MÜDAHALE ARACI

-YANAN ALAN

-İŞÇİLERİN SÖNDÜRME SOĞUTMA ÇALIŞMASI



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Yaylacık ormanlık alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yaylacık Ormanları Sazak mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaylacık kule görevlilerinin dikkati üzerine yangın mahalline 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, bir orman işletme arazözü ve Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 1.5 dönüm orman alanı zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE)

