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Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Tavşanlı'da göletlere 80 bin yavru sazan balığı bırakıldı

KARACAKAŞ GÖLETİ

Su Irak 

-GÖLETE BALIK BIRAKILMASI
-İLÇE TARIM MÜDÜRÜ İLE RÖPORTAJ
-TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANI İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "su kaynaklarının balıklandırılması projesi" kapsamında 8 gölet içerisine toplam 80 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı. Tavşanlı İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, amaçlarının su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması olduğunu söyleyerek, “Bu kapsamda; ilçemizdeki Şenlik, Kayı, Kuruçay, Karacakaş, Ayvalı, Köprücek, Uluçam ve Doğanlar göletlerine 80 bin adet pullu sazan balığı yavrusu saldık. Karacakaş Göleti’nde düzenlediğimiz salım töreninde Kaymakamımız Erdoğan Kanyılmaz ile Belediye Başkanımız Mustafa Güler de bizleri yalnız bırakmadı. Kendilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Karacakaş’taki balık salım törenine Tavşanlı Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İlçe Tarım Müdürü Özkan Parlak, İl Encümen Üyeleri Ahmet Yüksel, Mustafa Altınbay, Karacakaş Köyü Muhtarı Mustafa Kayabaşı ve vatandaşlar katıldı.

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