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Tavşanlı'da ev yangını
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tavşanlı'da ev yangını

Tavşanlı'da ev yangını

YANAN EVE MÜDAHALE, İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMA, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Ev Yangını Bild Yangın Altın Trol 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Derbent Köyünde Mehmet Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangına Orman İşletme, Tavşanlı Belediyesi ekipleri, Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri ve Garp Linyitleri İşletmesine bağlı arazözler müdahale etti. Yangının evin önünde yanan kuzineden çıktığı tahmin ediliyor. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. (Tİ - EFE)
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