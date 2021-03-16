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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor

Tavşanlı'da dev Zargana balığı görenlerin ilgini çekiyor

Zargana balığının temizlenmesi

Balık Pazarı Kaçak Avcı Akalan Hatıra Fotoğrafı Avcılık 

-Mustafa Kara ile röportaj
-Hatıra fotoğrafı çekilenler
-Nuray Üstünel röportaj
-Balığın yıkanması

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1.5 metre uzunluğunda dev Zargana balığı görenlerin ilgisini çekiyor. Yakalanan balığın balık pazarında satışı öncesi temizlenmesi sırasında vatandaşlar ilgi ile izledi ve hatıra fotoğrafı çekildi. Balık pazarında balık temizleme bölümünde çalışan Mustafa Kara, "Bu büyüklükte zargana nadir olarak yakalanıyor. Okyanus balığı Zargana, Orkinoslarla birlikte görülüyor genelde. Bu kadar büyük balık, kaçak avcılık yapılmadığı sürece elde edilebilir. Gelen bu dev zargana balığını kilosu 60 TL'den satışa sunduk." diyerek farklı balık çeşitlerini satışa sunduklarını belirtti.
Balık ızgara satışı yapan Nuray Üstünel ise, "Kaçak avlanma bırakılırsa, zamanında ve mevsiminde avcılık yapılırsa tüm balıklar büyüyebilir. Balıkları da güzel güzel lezzetli şekilde yeriz" diye konuştu.
Tavşanlı balık pazarına balık satın almak için gelen vatandaşlar ise bu büyüklükte bir zargana balığı daha önce hiç görmediklerini belirterek, “Balık gerçekten çok büyük. Bu zamana kadar bu büyüklükte bir zargana balığı görmedik” dediler.
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