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Tavas’taki yangın kontrol altına alındı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tavas’taki yangın kontrol altına alındı

Tavas’taki yangın kontrol altına alındı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Irak 

-SÖNDÜRÜLEN ALANLARDAN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( DENİZLİ - DRONE) DENİZLİ

- Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde meydana gelen ormanlık yangını kontrol altına alındı. Yeşil ağaçlar yerini gri ve siyaha bırakırken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleler ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Söndürülen alanlar havadan görüntülendi. (FP-MB-Y)
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