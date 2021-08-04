Tavas’ta ki yangın kısmen kontrol altına alındı

-Yangına müdahaleden görüntü

-Soğutma çalışmalarından görüntü

-Yangın ile ilgili farklı açılardan detay görüntü



( DENİZLİ )- Denizli Valiliği Tavas yangını ile ilgili açıklamada bulundu DENİZLİ



- Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kısmen kontrol altına alınırken Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada gün ışıması ile birlikte tekrar helikopter desteğiyle soğutma çalışmalarının yapılacağını bildirdi. Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde meydana gelen ormanlık yangını kontrol altına alındığı Denizli Valiliği tarafından açıklandı. Denizli Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklama da şöyle; “Tavas İlçemiz Çakıroluk mevkiinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Bölgede Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait arazözler ile devletimizin tüm birimleri, araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperhane desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Günün ışıması ile birlikte yangına helikopter desteği ile tekrar müdahaleye devam edilecektir” denildi.

