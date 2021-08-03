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Tavas’da orman yangını
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tavas’da orman yangını

Tavas’da orman yangını

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Yangın Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 


– Denizli’ni Buldan ilçesinde dün çıkan ve halen zaman zaman parlamaların yaşandığı orman yangınının Tavas’ın Kızılcabölük ile Pınarlık arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.Dün Buldan’da çıkan ve söndürülen yangının ardından bugün de saat 16.30 civarı Denizli’nin Tavas İlçesi’nin Kızılcabölük Mahallesi ile Pınarlık arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktığı öğrenildi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başlarken, bölgede yaşayan vatandaşların da ekiplere destek verdiği öğrenildi.
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