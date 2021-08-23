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Tavaklı’da 1 ayda 9 kez orman yangını çıktı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tavaklı’da 1 ayda 9 kez orman yangını çıktı

Tavaklı’da 1 ayda 9 kez orman yangını çıktı

helikopterler su atarken detay

İlk Müdahale İtfaiye Aracı Orman Yangını Söndürme Orman Yangını Yangına Müdahale 

-soğutma detaylarından detay
-su tankerlerinden detay
-yanan çalılardan detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE )- Yangına 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı Köyü'nde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede 1 ay içerisinde 9'uncu kez orman yangını çıktı. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9 kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı; 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Yolun sağ ve sol tarafındaki ağaçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak zarar gördü. Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
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