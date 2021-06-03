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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Tava ciğerinin başkenti Edirne’de, renkli görüntüler oluştu

- Tava ciğerinin başkenti Edirne’de, renkli görüntüler oluştu

Tarihi Edirne Çarşısında Turizm bakanının eşi ve diğer katılımcılar müzik eşliğinde ciğerin tadına baktı

İsaf Yabancı Turist Başkent 

-Ciğerin pişirilmesinden detaylar
-Edirne ciğerinden detay
-Ciğerin tadına bakan misafirlerden detay
-Genel detaylar
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( EDİRNE ) EDİRNE

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un yürüttüğü “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Rotahane ekibinin Edirne gezisi çok renkli görüntülere sahne oldu. Rotahane ekibinin “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile birlikte sanatçılar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Açelya Akkoyun ve Serap Çiftçi Edirne’ye geldi. Edirne’nin meşhur tarihi ciğerinin tadına bakmak isteyen ekibin ilk durağı, Tarihi Ciğerci Bahri Dinar oldu. Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, tava ciğer tezgahının başına geçip meşhur Tava Ciğer’i pişirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu mekanda Edirne’nin yerel müzisyenleri de eşlik etti. Pandemi sebebiyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan restoranların hizmete açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler tarihi Edirne çarşısında ciğerin tadına baktı. Rotahane ekibi bugün ve yarın Edirne’de gezi programları düzenleyecek. (MB-
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