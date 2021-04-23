Tatvan’daki iki sığınak içinde 5 adet el bombası ele geçirildi



- Bitlis’in Tatvan ilçe kırsalında tespit edilen 2 adet sığınak içerisinde 5 adet el bombası ve patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-16 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Dönertaş köyü kırsalında 2 adet sığınak, 3 adet el yapımı el bombası, 2 adet el bombası, 90 adet 5,56 mm çapında fişek, 2 adet EYP düzeneği, 2 adet 2 kilogram emisyon patlayıcı, 200 metre elektrik kablosu, 8 adet büyük pil, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 15 kilogram amonyum nitrat, 9 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 2 adet küçük tüp başlığı, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet radyo, 2 adet satranç takımı, 1 adet tavla takımı, 1 adet el feneri, 1 adet tüplü ısıtıcı soba, 1 adet dikiş seti, çok sayıda mutfak, sağlık, inşaat ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.



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