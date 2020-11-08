Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü

Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü

Yüksek kesimlerdeki karlar

Kar Yağışı Irak 

-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren yerleşim yerlerinden biri olan. Havaların hissedilir derecede soğumaya başladığı ilçede bir kaç gündür devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Süphan Dağı'nın zirvesi başta olmak üzere ilçeyi çevreleyen tüm yüksek kesimlerde kış etkisini göstermeye başladı.
Karla birlikte beyaza bürünen dağlar adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı