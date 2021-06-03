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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tatvan’da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Tatvan’da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

İlçe merkezinden geçen ambulanslar ve askeri araçlar

Askeri Araç Yazılı Açıklama Sokağa Çıkma Yasağı Terör Örgütü Teröristler 

-şehit foto

( BİTLİS )- 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Anadere bölgesinde devam eden operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 güvenlik korucusu da şehit oldu. Önceki gün 2 askerin şehit olduğu Anadare bölgesinde yürütülen Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63 Operasyonu hava destekli olarak devam ediyor. Dün bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince geniş çaplı operasyon yürütüldü. Devam eden operasyon neticesinde Tatvan Anadere bölgesi, Hizan ve Mutki üçgeninde kalan kırsal bölgede takibe alınan teröristlerle sıcak temas sağlandı. Hava destekli devam eden operasyon neticesinde çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Cahit Çelik’in naaşı ve yaralanan askerler Tatvan Devlet Hastanesine getirilirken, bölgede ise operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bölgede sokağa çıkma yasağı Öte yandan; Bitlis Valiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” duyurusu yapılmıştı. (HO-MSA-Y)
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