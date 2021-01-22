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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
-Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

-Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Buz sarkıtı

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Yolda yürüten vatandaşlar
-Belediye anonsu
-Çalışan vatandaşlar
-Röportaj

( BİTLİS ) - Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuklar nedeniyle çatılardaki buz sarkıtlarının boyu bir metreyi buldu. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi, çatılarda boyu bir metreyi bulan sarkıtların oluşmasına neden oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalara çatıların temizlenmesiyle ilgili yazı yollayan Tatvan Belediyesi, ayrıca vatandaşların dikkatli olmaları konusunda hoparlörlerden sık sık duyuru yaptı. (MSA-Y)
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