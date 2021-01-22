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( BİTLİS ) - Tatvan’da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan ilçesindeki yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuklar nedeniyle çatılardaki buz sarkıtlarının boyu bir metreyi buldu. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi, çatılarda boyu bir metreyi bulan sarkıtların oluşmasına neden oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalara çatıların temizlenmesiyle ilgili yazı yollayan Tatvan Belediyesi, ayrıca vatandaşların dikkatli olmaları konusunda hoparlörlerden sık sık duyuru yaptı. (MSA-Y)



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