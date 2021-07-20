Tatvan'da bayram kutlaması

-Çocukların bayram gezisi

-Büyüklerin bayram gezisi

-Muhammed Yılmaz röportaj

-büyüklerin toplanıp sohbet etmesi



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli Köyü'nde Kurban Bayramı kutlamaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlanıyor. Bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlar, bol bol dua etti. Daha sonra çocuklar ve gençlerden oluşan gruplar, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bayram kutlamalarını gerçekleştirirken; Hollanda’dan gelip eşinin köyüne ziyaret eden Muhammet Yılmaz adlı vatandaş ise “Bu günleri çok özlemiştik. Herkesin bayramını kutluyorum” dedi.



