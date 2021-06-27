Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Tatvan'da AYT sınavı heyecanı

Tatvan'da AYT sınavı heyecanı

Öğrencilerin okula girmesi

Sınav Lyon Kullar Öğrenciler Trol 

-Yapılan evrak kontrolleri
-Öğrenci velilerinin konuşması
-Detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı başladı.
Dün gerçekleştirilen ilk oturumun ardından bugün ikinci oturum için sınav heyecanı yaşayan öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alınmaya başlandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yaklaşık 2,5 milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınav saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanmış olacak. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken velileri ise okulların bahçesinde bekleyip dua ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement