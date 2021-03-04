Tatvan’da askeri helikopter düştü

-Ambulanstan detay

-Askerlerden detay



( BİTLİS -EK) BİTLİS



Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi.Alınan ilk bilgilere göre; Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştüğü bilgisi alındı. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi acil olarak bölgeye sevk edildi. Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu yönünde bilgiler alınırken, kazada şehit yada yaralıların olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



loading...