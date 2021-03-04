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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tatvan’da askeri helikopter düştü

Tatvan’da askeri helikopter düştü

Hastane önünden detaylar

Şehit Askeri Helikopter Helikopter Düştü Helikopter 

-Ambulanstan detay
-Askerlerden detay

( BİTLİS -EK) BİTLİS

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düştüğü belirtildi.Alınan ilk bilgilere göre; Bitlis’in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştüğü bilgisi alındı. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi acil olarak bölgeye sevk edildi. Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu yönünde bilgiler alınırken, kazada şehit yada yaralıların olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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