Tatvan’da 58 saatlik ilk kısıtlama başladı

--Polis ekiplerinin araç kontrolü

--Diğer detaylar



( BİTLİS ) BİTLİS



- İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla saat 19.00'dan itibaren Tatvan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Tatvan’da da uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. 47 gün sonra tekrar kısıtlamaların başladığı ilçede, emniyet müdürlüğü ekipleri ise Cumhuriyet Caddesi ve sahil noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgelerinin kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.



loading...