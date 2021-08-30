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Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı coşkuyla kutlandı

Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı coşkuyla kutlandı

Saygı duruşu istiklal marşı görüntüleri

Saygı Duruşu Tedbirler Kahramanlık İstiklal 

-Teğmen yunus Emre Aydoğdu konuşması görüntüleri
-Kaymakam Tekin Erdemir'in tebrikleri kabul görüntüsü

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı. Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine değinen Teğmen Yunus Emre Aydoğdu, “Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır” dedi.
Törene, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tugay Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz, Cumhuriyet Savcısı İrem Aktaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kurum amirleri katıldı.
(MT-MSA-Y)
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