Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı

Tatvan Belediyesi çalışanları ikinci doz aşılarını yaptırdı

Aşı çalışması

İş Güvenliği İş Güvenliği Uzmanı Van Belediyesi Aşı Aşılama 

-Sağlık çalışanları
-Tatvan belediyesi iş güvenliği uzmanı Ekrem Kaya ile röportaj
-detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

– Bitlis’in.Tatvan Belediyesi çalışanları birinci doz aşıdan sonra bugün gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci doz korona virüs aşılarını da yaptırdı. Tatvan Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Ekrem Kaya, “Belediye çalışanlarımızın sağlıklarını önemseyerek, bu süre zarfında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak tüm çalışmalarımızı yapmaktayız. Bugün de ikinci doz aşılama çalışmasını yaptık. Herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı