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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tatlıcılarda ‘Ramazan ayı’ yoğunluğu yaşanıyor

Tatlıcılarda ‘Ramazan ayı’ yoğunluğu yaşanıyor

-Tatlı işletmesinden çekilen genel görüntüler

11 Ayın Sultanı 

--Tatlı işletmesinin önünden çekilen detay görüntüler
--Müşterilerden çekilen genel ve detay görüntüler
--Halka tatlı üretilirken çekilen görüntüler
--Tatlı Ustası Ali Yeşilkaya ile yapılan röportaj

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır kent merkezinde bulunan tatlı işletmelerinde Ramazan ayı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte birçok işletmede olduğu gibi tatlı satan iş yerlerinde de yoğun bir mesai söz konusu. İftarını açan vatandaşların çayla birlikte ilk tercihi arasında tatlının yer alması vatandaşları tatlıcılara yönlendiriyor. Iğdır’da tatlı ustası olarak çalışan Ali Yeşilkaya, “Koronavirüs her sektörde olduğu gibi tatlı sektöründe de olumsuz bir hava estirdi. Ancak Ramazan ayıyla birlikte bu olumsuz hava biraz daha olumlu yönde seyretti.” dedi.
Ramazan ayında vatandaşların en çok fahiş fiyatlardan şikayet ettiğine vurgu yapan tatlı ustası Ali Yeşilkaya, kendilerinin fahiş fiyat uygulamadıklarını söyledi.

Ramazan ayında işlerindeki bu yoğunluğun devam etmesini umduklarını belirten usta Yeşilkaya, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok sektör gibi biz tatlıcı esnafı da olumsuz etkilendik. Pandemiden önce tatlı satışlarımız çok iyiydi ancak pandemiyle birlikte ister istemez satışlarımızda düşüş yaşandı. Bizde Ramazan ayına umut bağladık. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerimizde de beklediğimiz yoğunluk yaşanmaya başladı.
Biz de bu süreçte vatandaşlarımızın taleplerine daha iyi cevap verebilmek adına yaklaşık 8-9 çeşit tatlı üretmeye başladık. Bunlar baklava, lokma, tulumba, halka gibi çeşitlerden oluşuyor. Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok ilgiyi gören tatlı çeşidimiz halka tatlı oluyor. İş yerimizi sabah saat 08.00’de açıyoruz akşam iftardan yaklaşık 2 saat kadar sonra kapatıyoruz.” (SA-AT)
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