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Tatile gönderdiği annesinin acı haberiyle yıkıldı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tatile gönderdiği annesinin acı haberiyle yıkıldı

Tatile gönderdiği annesinin acı haberiyle yıkıldı

- Hatice Çelikörs ve eşi Ahmet Çelikörs’ün fotoğrafı

Hastane Cenaze Otobüs Kazası Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-- Camii ve cenaze aracından detay
-- Oğulları Ahmet Çelikörs ile röp.
-- Cenaze namazının kılınması
-- Tabuttan detaylar

( ZONGULDAK )- Balikesir’deki otobüs kazasında ölen Hatice Çelikörs toprağa verildi, eşinin tedavisi sürüyor- Çelikörs Çifti’ni ölüm ayırdı ZONGULDAK

- Zonguldak’tan İzmir’e seyir halindeyken Balıkesir’de meydana gelen otobüs kazasında ölen 70 yaşındaki Hatice Çelikörs, memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir’de meydana gelen 15 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ölenler defnediliyor. Eşi Ahmet Cengiz Çelikörs (77) ile Zonguldak’tan İzmir’deki evlerine tatilen gitmek isteyen Hatice Çelikörs (70) Balıkesir’de otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Eşi Ahmet Cengiz Çelikörs’ün ise kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Anne ve babasını tatile gönderdiklerini ancak acı haberle yıkıldıklarını anlatan oğulları Ahmet Çelikörs, “Babam kazada ağır yaralandı. Üzüntü içerisindeyiz. Annemizi kaybettik, babamız hastanede. Acımızı babamızla hafifleteceğiz. Biz O’na kenetleneceğiz. O bize kenetlenecek. Biz birbirimizi o şekilde tamamlamaya çalışacağız. Yolumuza devam etmeye çalışacağız. Allah bize sabırlar versin. Güç, kuvvet versin. Son aldığımız bilgiye göre babamın durumu stabilmiş. Ciddi sağlık problemi yokmuş. Kazadan önce Dikili’de evleri vardı. Tatile gidiyorlardı. Tatile gönderdik üzüntülü haber aldık. Acı haberi aldık’ diye konuştu.
Anne Hatice Çelikörs’ün cenazesi Soğuksu Camii’nde kılınan öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’a defnedildi.
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