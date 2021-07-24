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Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor

Tatilcilerin dönüş çilesi devam ediyor

-Sakar geçidinden araç kuyruğu

( MUĞLA )- Sakartepe geçidinde 15 kilometre araç kuyruğu oluştu MUĞLA

Uzunlu Tatİl Turist 


- Muğla’nın Sakartepe Geçidi'nde dönüş yolunda bulunan tatilciler, 15 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. 9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla’yı tercih eden tatilciler, turistik ilçelerde tatillerini tamamlamalarının ardından dün itibari ile dönüşe geçti. Tatilcilerin dün başlayan dönüş çilesi ise bugün devam ediyor. Bayram sonrası evlerine dönmek isteyen tatilciler uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 15 kilometrelik araç kuyruğunun bir ucu Marmaris Çetibeli mevkiinde bulunurken, bir ucu ise Sakartepe geçidinin üst kısmında yer aldı. Araçlar Sakartepe geçidinde ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri de trafiğin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için büyük çaba sarf ediyor. (BT-OD-Y)
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